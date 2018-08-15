В Якутии работающий протез руки напечатали на 3D-принтере

В Якутии молодые ученые создали 3D-печатный протез руки из пластика и металла. Основные детали изготовлены на 3D-принтере. Аппарат уже прошел первый тест-драйв у будущей владелицы, сообщает ЯСИА.

Тестовую модель пластикового протеза примерила заместитель председателя АНОЛСИ «Движение без барьеров» Якутии Нюргуяна Попова.

«Ощущения классные! Огромная благодарность этой команде. Очень хорошие молодые энергичные ребята, горят своим делом. До этого у меня была рука, как у куклы, а сейчас протез функционирует, может держать предметы», — поделилась она впечатлениями с корреспондентом ЯСИА.

По словам девушки, инициативная группа разработчика Айыысхана Алексеева вышла на нее год назад. Ребята предложили принять участие в работе по изготовлению протеза, и она с радостью согласилась. В Якутске она могла позволить себе приобрести только косметический протез, то есть не движимый, а функциональные ей не подходили.

«Идея показалась мне очень интересной. Ребята представили примеры из интернета, как будет выглядеть в итоге кисть руки. Встретились мы буквально пару раз, в один из которых мы сняли мерки будущей кисти: длину ладони, пальцев. Сам протез крепится на мою старую основу косметического протеза», — рассказала она.

Весь процесс изготовления протеза якутские инженеры транслировали в социальных сетях. В будущем они планируют создать сайт, на кортом в открытом доступе будут выложены инструкция по сборке и исходные файлы. Как рассказал в своем Инстаграм Айыысхан Алексеев, протез собран по образцу японского аналога. Основные детали изготовили на 3D-принтере. Мелкие металлические детали были заказаны из-за рубежа. Проект молодые ученые реализуют на свои деньги.

Во время примерки девушка и разработчики провели несколько экспериментов, брали стакан и мелкие предметы. Теперь предстоит небольшая доработка. Необходимо перенести кнопки для большего удобства. Сейчас они располагаются на тыльной стороне ладони, а также установить металлические, а не пластиковые шестерни. Управляется протез кнопками и через встроенный джостик. Сила сжимания регулируется вручную. Работает он от аккумуляторных батареек. В будущем в работе протеза можно будет применять разнообразные сенсоры, в том числе нейроинтерфейсы. После внесения изменений протез безвозмездно будет передан Нюргуяне Поповой.