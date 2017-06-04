В Якутии пьяный водитель въехал в магазин

В селе Сунтар водитель управляя автомашиной Toyota Succeed совершил наезд на мебельный салон

3 июня около 7 часов утра в селе Сунтар на улице Советская водитель 1962 года рождения, управляя автомашиной Toyota Succeed в состоянии алкогольного опьянения при повороте направо, не справившись с рулевым управлением, выехал с проезжей части дороги и совершил наезд на магазин «Люкс».

В результате сам виновник происшествия с диагнозом ушиб брюшной полости госпитализирован в хирургическое отделение Сунтарской больницы. Более тяжелых последствий удалось избежать так, как нарушитель в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности.