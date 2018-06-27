В Якутии пьяный мужчина трижды угонял машины

Прокуратура Жиганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев припаркованный на берегу реки автомобиль марки «УАЗ» с целью прокатиться по поселку решил угнать автомобиль. Воспользовавшись открытым окном, проник в салон, завел автомобиль путем замыкания проводов. В последующем оставил автомобиль на дороге, ведущей в аэропорт.

В последующем, он, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение марта 2018 года два раза проник в гараж принадлежащий администрации Жиганского района и угонял оттуда автомобили принадлежащие администрации наслега и государственному казенному учреждению марок «УАЗ», которые в дальнейшем оставлял на автодороге с. Жиганск – с. Кыстатыам.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условном с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.