В Якутии пьяные посиделки в детском саду обернулись скандалом

Прокуратурой Ленского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего работника детского сада «Сардаана» по обвинению её в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318(применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 (оскорбление представителя власти)УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что М. в первой половине марта 2017 года распивала спиртное в компании с бывшим директором детского сада и подчиненными ей работниками. После возлияния, М. потеряла сознание, вследствие этого для оказания медицинской помощи в детский сад вызваны работники центральной районной больницы.

Спустя непродолжительный период времени в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району РС (Я) от фельдшера районной больницы поступило сообщение о причинении ей телесных повреждений при оказании М. медицинской помощи. По данному сообщению в медицинское учреждение выехали сотрудники полиции.

Находясь в приемном покое районной больницы, М., будучи в сознании и имея на лицо очевидные признаки алкогольного опьянения, продемонстрировала своё превосходство, явное пренебрежение к правоохранительным органам, нежелание исполнения законных требований сотрудника полиции о прекращении противоправных действий, нанесла ему два удара ладонью правой руки по левой части лица. Кроме этого, находясь в помещении тамбура приемного покоя районной больницы, М. высказала в адрес этого же сотрудника полиции в присутствии медицинского персонала, гражданских лиц, его коллеги слова оскорбления, выраженные в неприличной форме, унизив тем самым его честь и достоинство.

В настоящее время М. ожидает вызова в суд. Максимальная санкция за совершение этих преступлений предусматривает назначение таких видов наказания как исправительные работы и лишение свободы.