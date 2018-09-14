В Якутии пьяная женщина устроила ДТП. В машине находился ее 5-летний сын

13 сентября в половине 3 часов дня в г. Мирный на автодороге, ведущей в микрорайон Заречный, произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным установлено, что 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Витц» в состоянии сильного алкогольного опьянения, нарушила требования правил расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «Тойота Королла Филдер». Удар пришелся в сторону водителя «Витца», вследствие чего женщина с серьезными травмами была доставлена в местную больницу. Мальчик 5 лет, сидевший на заднем сидении, пристегнутый при помощи детского удерживающего устройства, не пострадал.

Различные травмы получили так же 21-летняя девушка – водитель «Филдера», которая, как позже выяснилось, не имеет права управления транспортными средствами, и два ее пассажира. В объяснении она написала, что по пути следования со скоростью 60 км/ч, увидела на встречной полосе иномарку, виляющую из стороны в сторону, которая неожиданно встала поперек дороги, вследствие чего произошло ДТП. Освидетельствование не выявило у нее состояния опьянения.

Информация о дорожно-транспортном происшествии передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения о привлечении родителя к ответственности за ненадлежащие воспитание и содержание ребенка.