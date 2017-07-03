В Якутии пройдёт международный конкурс «Лучший машинист тепловоза»

Решение о проведении Международного конкурса профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший машинист тепловоза» принято Национальным союзом железнодорожников России совместно с заинтересованными организациями.

Право проведения конкурса «Лучший машинист тепловоза» на собственной производственной площадке получила Акционерная компания «Железные дороги Якутии», не только потому, что победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший машинист маневрового тепловоза», проходившего в прошлом году в Москве, стал машинист локомотивного депо станции Алдан Руслан Черниговский, но и благодаря тому, что у компании «Железные дороги Якутии» есть много наработок, которые заслуживают внимания и российского, и международного сообщества железнодорожников. Например, практика лучших производственных звеньев, модернизация тягового подвижного состава, а также деятельность в сфере подготовки кадров, реализуемая при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия).

Организаторами конкурса выступают Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и Национальный союз железнодорожников Российской Федерации при поддержке АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Лучшие машинисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Прибалтики продемонстрируют свои профессиональные навыки. Конкурс будет состоять из практической части, которая включает в себя соревнования по управлению тепловозом. Задания для конкурса готовит судейская коллегия, какие именно они будут, участники узнают в день конкурса после жеребьевки. Несмотря на то, что до последнего сохраняется интрига, конкурс обещает быть весьма зрелищным. К примеру, возможно, будет задание на проведение сцепления с другим тепловозом, на автосцепке которого стоит стакан, доверху налитый водой, задача – не пролить ни капли. Именно такое соревнование было на всероссийском конкурсе. Без сомнения, зрителей ждут и другие интересные, и требующие высокого профессионального мастерства, состязания.

Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей, из которых победитель получит 500 тыс. рублей, машинисты, занявшие второе и третье места – 300 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно. Также лучшему машинисту будет вручен кубок победителя.

В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов на паровозе. Ведь многие знают об этом уникальном техническом средстве из книг, в основном исторических, слышали о паровозах с детства, но большинство воочию не видели. На конкурсе участникам и гостям мероприятия представится возможность совершить исторический экскурс и увидеть настоящий паровоз в действии.

Кроме этого, будет проведен оригинальный конкурс на приз главного судьи Международного конкурса профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший машинист тепловоза».

Мероприятие пройдёт 15 июля на железнодорожной станции Нижний Бестях. В этот день любой желающий сможет попасть на станцию Нижний Бестях, посмотреть Торжественное открытие конкурса, посетить выставку «Транспортный комплекс Республики Саха (Якутия)», выставку детских рисунков «Железный конь Земли Олонхо» в здании железнодорожного вокзала, приобщиться к праздничной атмосфере и, конечно же, поболеть за нашего земляка из Алдана – Руслана Черниговского, машиниста локомотивного депо станции Алдан, победителя Всероссийского конкурса «Лучший машинист маневрового тепловоза».

Следует отметить, что в рамках конкурсных мероприятий пройдет круглый стол для обсуждения актуальных вопросов на тему «Престиж профессии машиниста: Проблемы и пути решения», обмена опытом и практикой работы родственных коллективов.

Также программой мероприятия предусмотрено проведение фотовыставки Ивана Шакурова «Дорога Земли Олонхо» в выставочном зале Национального художественного музея в здании Комдрагмета на 2 этаже, открытие которого состоится 14 июля.