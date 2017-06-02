В Якутии пройдут соревнования по ракетомоделированию

Республиканские соревнования по ракетомодельному спорту среди учащихся на Кубок Министерства образования и науки РС(Я), посвященные 110-летию основоположника советской космонавтики Сергея Павловича Королева

Время проведения: 8-9 июня, 10.00-17.00 ч

Место проведения: с. Хатассы

Организаторы: Министерство образования и науки РС(Я) и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»

Цель: выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства; развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники, творческих способностей, практических навыков и умений детей и молодежи.

Соревнование проводится в следующих классах моделей ракет:

Младшая группа 1-4 классы:

— на продолжительность полета с парашютом;

— на продолжительность полета с тормозной лентой;

— ракетоплан;

— модели-копии.

Старшая группа 5-11 классы:

— на продолжительность полета с парашютом;

— на продолжительность полета с тормозной лентой;

— ротошют;

— ракетоплан;

— модели-копии.

Вход свободный

Возраст: 7+

Источник: Оргкомитет.