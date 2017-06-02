Республиканские соревнования по ракетомодельному спорту среди учащихся на Кубок Министерства образования и науки РС(Я), посвященные 110-летию основоположника советской космонавтики Сергея Павловича Королева
Время проведения: 8-9 июня, 10.00-17.00 ч
Место проведения: с. Хатассы
Организаторы: Министерство образования и науки РС(Я) и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»
Цель: выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства; развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники, творческих способностей, практических навыков и умений детей и молодежи.
Соревнование проводится в следующих классах моделей ракет:
Младшая группа 1-4 классы:
— на продолжительность полета с парашютом;
— на продолжительность полета с тормозной лентой;
— ракетоплан;
— модели-копии.
Старшая группа 5-11 классы:
— на продолжительность полета с парашютом;
— на продолжительность полета с тормозной лентой;
— ротошют;
— ракетоплан;
— модели-копии.
Вход свободный
Возраст: 7+
В Якутии пройдут соревнования по ракетомоделированию
Республиканские соревнования по ракетомодельному спорту среди учащихся на Кубок Министерства образования и науки РС(Я), посвященные 110-летию основоположника советской космонавтики Сергея Павловича Королева