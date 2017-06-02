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Спорт
2 июня 2017, 16:42
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В Якутии пройдут соревнования по автомодельному спорту

Республиканские соревнования по автотомодельному спорту среди учащихся на Кубок Министерства образования и науки РС(Я), посвященные 110-летию основоположника советской космонавтики Сергея Павловича Королева
Время проведения: 6 июня, 10.00-17.00 ч
Место проведения: г. Якутск, площадь Орджоникидзе
Организаторы: Министерство образования и науки РС(Я) и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»
Цель: выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства; развитие научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники, творческих способностей, практических навыков и умений детей и молодежи.
Участники соревнований имеют радиоуправляемые автомодели с мощностью, рассчитанной на прохождение трассы не менее 100 метров без дополнительной зарядки или замены блока питания, с радиусом действия пульта управления не менее 30 метров. Участвуют модели радиоуправляемых машин узнаваемых брендов отечественных и мировых автомобильных производителей.
Вход свободный
Возраст: 7+

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Источник: Оргкомитет.
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