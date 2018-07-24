В Якутии пройдут дожди с грозами

Сегодня в Якутске переменная облачность, без осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +6,+8°, днем +20,+22°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 25-26 июля

На большей части небольшой, местами умеренный дождь, 26 июля на юго-западе местами ливни. На юго-западе, юге, северо-востоке местами грозы с порывистым ветром 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснении +2+7°, на севере, северо-западе 0,+5°, на юге, западе, 26 июля на юге +12+17°, днем +18+23°, 26 июля в центральных районах +22+27°, на юге, юго-западе местами +25+30°, при дождях на северо-востоке +13+18°, местами +8+13°.