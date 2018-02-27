В Якутии пройдет IV Всероссийский Большой географический фестиваль

В столице Якутии с 21 по 23 марта пройдет IV Всероссийский Большой географический фестиваль. Организаторами выступают региональное отделение Русского географического общества и его молодежный клуб.

Фестиваль проводится с целью популяризации географических знаний, изучения исторического и культурного наследия страны и посвящен юбилейному событию – в этом году отделению РГО в Якутии исполняется 105 лет.

На фестивале будет организован Форум молодёжных клубов РГО Дальневосточного федерального округа. Первая рабочая встреча Молодёжных клубов Русского географического общества регионов Дальнего Востока с представителями Исполнительной дирекции Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Географический диктант «Моя родная Якутия». Диктант включает в себя вопросы и задания, касающиеся исключительно Якутии. Лучшие знатоки Якутии будут награждены призами.

Научно-практическая конференция. К участию приглашаются аспиранты и студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, учителя школ и школьники с 8 по 11 класс.

По итогам конференции лучшие работы будут отобраны экспертной комиссией для электронного сборника статей Большого географического фестиваля (журнал включен в базу РИНЦ).

Аэрация оз. Сайсары в День воды – 22 марта. Главной идеей акции является пропаганда изучения и сохранения биологических ресурсов водных объектов, получение знаний о водных ресурсах, практическое участие в обеспечении аэрации озера путем пробуривания лунок. К участию приглашаются команды студентов ССУЗов/ВУЗов, состоящие из 5 человек.

Фотоконкурс «Горизонты Якутии» в Instagram в профиле @mk.rgo.ykt с указанием хэштега #фотоБГФ18. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений.

23 марта ежегодно отмечается Международный День метеоролога. В этот день все желающие приглашаются на торжественное открытие Музея метеорологии на территории Эколого-этнографического комплекса «Чочур-Муран». Участников ждут занимательные мастер-классы по полевым метеорологическим наблюдениям, командная квест-игра на территории комплекса, полевая кухня и многое другое.

Географический брейн-ринг «Тысяча красок мира». К участию приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий РС(Я) с 8 по 11 класс и студенты ССУЗов и ВУЗов. Допустимое количество участников в команде от 3 до 5.

Фестиваль пройдет с 21 по 23 марта в Северо-Восточном федеральном университете, историческом парке «Россия — Моя история», этнографическом комплексе «Чочур-Муран».