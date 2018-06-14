В Якутии пройдет дополнительное предварительное голосование

Решением членов регионального политсовета, прошедшего 14 июня, назначено дополнительное ПГ по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия).

По словам исполняющего обязанности Секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамина Афанасьева, по ряду объективных причин необходимо провести данную процедуру:

— Так, дополнительное ПГ пройдет по Даркылахскому одномандатному округу №7, Чурапчинскому одномандатному округу №30, Арктическому одномандатному округу №35 и по республиканскому избирательному округу на территории Арктического округа №35.

В основном, дополнительные ПГ назначены из-за заявлений об исключении из состава участников. По Чурапчинскому округу наш кандидат должен войти в структуру исполнительной власти республики, соответственно принимать участие не будет. К слову, возможны также и внутренние передвижки.

Окончательный список участников будет утвержден на политсовете, который пройдет 20 июня.