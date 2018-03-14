В Якутии пройдет акция «Прощеные дни»

Предприятия коммунального комплекса и энергетики республики проведут акцию «Прощеные дни».

Активные граждане смогут получить талоны, дающие право оплатить коммунальные услуги без пени, придя на выборы. Отметим, что некоторые организации в рамках акции будут работать в День выборов и принимать оплату без пени.

В Якутске, Нерюнгри, Алдане, Ленске и Мирном талоны будут выдаваться в местах, где пройдет рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В акции примут участие ресурсоснабжающие организации республики: Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал», филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)», НКО «Фонд капремонта РС (Я)», МУП «Теплоэнергия», ООО «Предприятие тепловодоснабжения» г. Мирный, АО «Намкоммунтеплоэнерго», ПАО «Нерюнгринский городской водоканал», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис».

Условия и сроки проведения акции необходимо уточнять в указанных ресурсоснабжающих организациях.