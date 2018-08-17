В Якутии проводится масштабная операция «Быт»

В рамках оперативно-профилактической операции «Быт», направленной на выявление и предупреждение правонарушений и преступлений на территории Республики Саха (Якутия) в период с 13 по 23 августа проводятся рейдовые мероприятия с привлечением значительной части личного состава МВД республики.

Так, 16 августа участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» совместно с представителями городского округа были проверены адреса, на которых проживают лица определенной категории.

Во время мероприятия одним из многочисленных нарядов был проверен один из расселенных домов по ул.Кузьмина, где несколько квартир оказались заняты лицами без определенных источников дохода. В одной из них была выявлена многодетная семья, переехавшая из другого муниципального образования и не попадавшая до настоящего момента в поле зрения полиции.

На момент прибытия участкового и инспектора ПДН в квартире находилась мать в состоянии алкогольного опьянения с годовалой дочкой. Позже подошел и нетрезвый отец. Остальные четверо детей в возрасте от четырех до двенадцати лет со слов родителей находились у бабушки. Их объяснения, как пояснил инспектор ПДН, обязательно будут проверены.

Между тем, полное отсутствие отопления, электричества, антисанитарные условия жилья, пьянство родителей, соседство с сомнительными гражданами за стеной, отсутствие продуктов, пригодных для полноценного питания и другие не менее красноречивые факты – все это явилось достаточным основанием для вызова полицией представителей органов опеки и попечительства г.Якутска для безотлагательного изъятия ребенка из семьи – риск для его жизни и здоровья был налицо.

В отношении обоих родителей составлены административные протоколы по ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Им предстоит предстать перед комиссией по делам несовершеннолетних г. Якутска. Семья отныне состоит на профилактическом учете полиции, а значит впереди долгая и кропотливая работа с ней.

В соседней квартире оказались трое сомнительных мужчин. Среди них оказались двое хорошо знакомых участковому уполномоченному полиции. Мужчин заставили покинуть помещение, как оказалось у них имеется постоянное место проживания. Проведена профилактическая беседа.

Далее было проверено общежитие. Здесь участковый посетил 65-летнего подучетного.

Около 22:00 часов поступило сообщение, что в одном из магазинов по той же ул.Кузьмина осуществлена продажа алкогольной продукции. Оказалось, что 23-летняя уроженка Бурятии, работающая продавцом, реализовала несколько литров пива, несмотря на обозначенный законом регламент.

В отношении продавца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Девушке предстоит предстать перед судебным органом, также она была предупреждена полицейскими о риске понести уже уголовную ответственность при повторном подобном проступке.

Рейды полиции по операции «Быт» будут продолжены. В предстоящие выходные наряды полиции будут усилены.