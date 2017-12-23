В Якутии проведен инструктаж водителей, задействованных в перевозке детей

С приближением новогодних праздников число автоаварий с детьми-пассажирами возрастает. Причин этого несколько: это и приближающиеся школьные каникулы, когда масса детей направляется группами на «елки» и утренники, и повышение активности передвижения взрослых с детьми в магазины за покупками и подарками. Да и наши суровые климатические условия заставляют основную массу детей дошкольного и младшего школьного возраста развозить в школы и детские сады на автомобилях.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия) в здании Дворца детства провели инструктаж водителей, задействованных в перевозке детей. Дальняя протяженность маршрутов автоколонн в разные концы республики и уникальные климатические условия требуют с водителей высокого уровня профессионализма, ведь Якутия является самым крупным регионом России. Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили всем участникам дорожного движения быть крайне аккуратными на дорогах в условиях ограниченной видимости и на скользкой дороге. Перевозка детей осуществляется на специализированных детских автобусах, которые имеют окраску желтого цвета и с надписью «Дети».

При приближении организованных автоколонн, в состав которых включены автобусы с детьми в сопровождении автопатрулей дорожно-патрульной службы, необходимо пропустить колонну и не создавать помех для движения. Запрещается пересекать организованную колонну и занимать место в ней. Появление на дороге такого автобуса должно стать для каждого водителя сигналом о повышенном внимании и осторожности, ведь речь идет, порой, о десятках детских жизней.

Госавтоинспекция обращается к родителям: впереди новогодние елки, утренники, праздничные мероприятия и т.д. Не отпускайте детей в поездки на сомнительном транспорте, требуйте от администраций образовательных организаций, организаторов мероприятий соблюдения требований безопасности при перевозке детей. Если знаете о нарушениях, немедленно сообщайте в Госавтоинспекцию либо в любой отдел, отделение или пункт полиции.

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)