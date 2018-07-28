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Политика
28 июля 2018, 20:20
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В Якутии прошли митинги протеста против повышения пенсионного возраста

В Якутске 28 июля в рамках Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялся митинг коммунистов и сторонников КПРФ. По сравнению с предыдущими акциями на митинг собралось немало народу — до 1000 человек, в основном представители рабочего класса.

Митинг кратким вступительным словом открыл первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ. Митингующие с большим вниманием выслушали выступления лидера коммунистов Якутии лихих 90-х годах Артура АЛЕКСЕЕВА, вице-спикера Якутской городской Думы Семена ФИЛИППОВА, заслуженного работника ЖКХ РФ Владимира БОРЯТИНСКОГО, авиатора Аркадия КЛЕПЕЧИНА, руководителя Якутской республиканской организации «Дети войны» Иннокентия ВАСИЛЬЕВА, первого секретаря Якутского рескома КПРФ Саргыланы ГОГОЛЕВОЙ, учителя Алексея ИВАНОВА и других.

Лейтмотив выступлений ораторов — коммунистам инициировать проведение Всероссийского референдума по пенсионной реформе. Депутатам всех уровней заявить о недопустимости принятия решения о росте пенсионного возраста, отклонить любые предложения, связанные с ростом пенсионного возраста. Не допустить роста НДС и иных налогов. Снизить цену на топливо до уровня 2017 года. Требуем немедленной отставки gравительства РФ во главе с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, инициировавшего проведение пенсионной реформы. От президента РФ ПУТИНА потребовать не допустить повышения пенсионного возраста. В противном случае поднять вопрос об отставке.

Ветеран авиации Аркадий Клепечин в своей речи подчеркнул, что он, объездив Якутию вдоль и поперек, не понаслышке знает, в каких тяжелых условиях живут северяне. Сегодня власть пытается лишить их  крохотных пенсий, которую они зарабатывали всю жизнь своим кропотливым трудом. Известно, что средняя продолжительность жизни представителей коренных малочисленных народов Севера намного ниже, чем в средней полосе России. Поэтому правительству надо разработать комплекс экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения Пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста. Ратифицировать Конвенцию Международной организации труда № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения», в соответствии с которой отношение средней пенсии к средней зарплате должно составлять не менее 40 %.

Руководитель Якутской республиканской организации «Дети войны», депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Иннокентий Васильев обратился к митингующим с призывом: «Дети войны, спасите своих детей и внуков от произвола власти». Детей войны в очередной раз обманули. 18 марта состоялись президентские выборы, а сегодня Путин и его приспешники уже повысили цены на бензин и солярку, что повлекло за собой повышение тарифов на услуги ЖКХ, цен на продукты и товары. Повысили НДС с 18%  до 20%. И эти 2% будут изыматься из карманов простых россиян. Согласно закону в школах теперь изучение своего национального языка стало необязательным.

Почему надумали повысить пенсионный возраст. Оказывается, повышение пенсионного возраста «сократит» количество пенсионеров на пять млн человек и позволит бюджету сэкономить 1,5 трлн рублей для выполнения «майского указа» gрезидента РФ Владимира Путина.

Повышая пенсионный возраст, в бюджет республики собираются получить 675,5 млрд рублей к 2034 году. Уже в 2019 году от реализации закона о повышении пенсионного возраста поступит 97 млрд рублей дополнительных средств от НДФЛ. Но, к сожалению, и эти деньги не спасают ситуацию. Сейчас интенсивно идет секвестирование из разных статей бюджета республики для того, что выплатить бюджетником заработную плату, выплатить налоги и долги.

Как мы знаем, с будущего года налог на движимость будет начисляться по кадастровой стоимости. Введут налог на подсобные постройки. «Единая Россия» внесла законопроект, согласно которому обложат личные подсобные хозяйства налогами. Всех тех, кто имеет подсобные хозяйства, зарегистрируют как предпринимателей.

Помимо всего, Дмитрий Медведев выступил с инициативой об ограничении численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Министерствам поручено проработать этот вопрос к 23 сентября. Чем вызвана такая инициатива? На носу выборы, вот вам и ответ, и число 23 сентября. Если предложение премьера будет поддержано, то владельцам личных подсобных хозяйств придется сократить численность скота и птицы и отказаться от сенокосных угодий.

Большинство граждан России имеет мизерный доход, а еще надо будет платить налоги и сборы. Население беднеет на глазах. И что делает наше правительство? Оно делает все, чтобы народ стал жить еще хуже. А почему не вводят прогрессивный налог на доходы физических лиц? Почему большая часть дохода, поступающая от использования природных ресурсов и недр, уходят в офшоры?

Наконец, почему Правительство не начинает реформы с себя? Почему они должны получать миллионы, а простой народ — копейки? Главное, у простых людей все под контролем находится: счета, письма, телефонные разговоры. А власть не может или не хочет контролировать большие суммы олигархов, которые идут мимо казны. Коррупция процветает от Москвы до Владивостока.

Наша фракция в Ил Тумэне пять раз вносила законопроект «О детях войны» и каждый раз депутаты «Единой России» голосовали против внесения этого закона, считая, что законопроект не понравился то главе республики, то Правительству РС(Я). В последующем проект закона присвоили единороссы во главе с Егором Борисовым.  Егор Афанасьевич как инициатор внес на рассмотрение законопроект о детях войны в парламент, который сразу же был принят в первом чтении. Мы, коммунисты, — не гордые, не оспариваем, кто является инициатором этого проекта. Не важно, кто будет инициатором закона, главное — этот закон хоть немного должен помочь нашим пожилым людям. Закон должен был принят в июне 2018 года во втором и в третьем чтении, но, видимо, власть посчитала, что надо принять этот закон с новым составом парламента. Тогда точно скажут, что закон инициировал Борисов, а не фракция коммунистов. Вот на такие грязные ухищрения идет наша власть, власть, которая должна работать честно и беспристрастно.

Акции протеста в этот день также состоялись в городах Нерюнгри и Алдан под руководством лидеров коммунистов Ольги БАНЕЦКОЙ и Олега ПУСТОВОГО.

 

Источник: Андрей ЧЕРВОНЦЕВ. Фото Валерия СТЕФАНСКОГО.
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