В Якутии прошли гонки на собачьих упряжках

В прошедшую субботу, 8 декабря Федерация ездового спорта Республики Саха (Якутия) и семейный развлекательный комплекс «Октем парк» встречали гостей и участников соревнований «Зима начинается с Якутии — 2018». Несмотря на морозный день и прохладную погоду, зрители воочию могли наблюдать гонку на собачьих упряжках среди детей и взрослых.

Среди зимних дисциплин были заявлены: детские нарты для участников: 4-8 лет, 9-14 лет, а также взрослые дисциплины: скиджоринг (спортсмен на лыжах) и упряжка с 1-2 собаками.

Главный судья соревнований Василий Федоров отметил высокий интерес среди юных спортсменов, а также теплую поддержку зрителей и болельщиков.

Итак, результаты соревнований:

В дисциплине «Детские нарты: 4-8 лет» уверенную победу одержал постоянный участник детских заездов 8-летний Полуэктов Антон. Вместе с восточно-европейской овчаркой Ерхан они показали лучшее время — 1 мин 48 сек. Второй к финишу прибыла упряжка с якутской лайкой Жарой под управлением 6-летней Скороходкиной Таисией. И завершает тройку лидеров 6-летняя участница Куличкина Александра со своей сибирской хаски Максом.

Дистанцию в 500 метров также преодолели участники в возрасте 9-14 лет. Лучший результат 1 мин 55 сек у Трифонова Максима и его длинношерстной немецкой овчаркой Брайаном. Второе место досталось Кодирову Амиру и его немецкой овчарке Варло. Третьим к финишу прибыла упряжка с собакой Шандалл Владыка Севера под управлением Григорьевой Насти.

Все юные участники получили дипломы с результатами, а также сладости для своих четвероногих друзей. Победителям вручили дипломы, памятные призы от администрации Октемского наслега, журнал Байанай, а также сладости для собак. А обладатели первых мест получили денежные призы.

Среди взрослых дисциплин немноголюдным оказался заезд на лыжах. В дисциплине скиджоринг победу одержала Кодирова Айталина и ее немецкая овчарка Варло. Ну а второй к финишу прибыла Трифонова Мария с немецкой овчаркой Брайаном.

В самой зрелищной дисциплине «Упряжка 1-2 собаки» на старт вышло 12 команд. Тройка лидеров:

1 место — каюр Кодирова Айталина, упряжка собак: немецкая овчарка ДОМФ Варло и длинношерстная немецкая овчарка ДОМФ Йокер.

2 место — Готовцева Фея, упряжка собак: русский черный терьеры Оззи и Руся.

3 место — Онопров Илья, упряжка собак: аляскинские маламуты Гектор и Буурга.

Победителям взрослых дисциплин вручили денежные призы, дипломы, сертификаты в местное кафе «Василек», журнал Байанай, а также памятные призы от администрации Октемского наслега.

Организаторы соревнований выражают слова благодарности участникам, зрителям партнерам: муниципальному образованию «Октемский наслег», Департаменту природы охраны Хангаласского улуса, Мохсоголлохскому хлебозаводу, кафе «Василек» (с.Октемцы), председателю координационного совета предпринимателей по Хангаласскому улусу Васильевой Екатерине Яковлевне и редакции журнала «Байанай» и персонально редактору Борисову Юрию Петровичу.