В Якутии прошла первая выставка керамистов-энтузиастов

Керамика — едва ли не древнейшее прикладное ремесло всего человечества. На территории Якутии этнографы-историки находили факты, подтверждающие то,что гончарное ремесло было известно нашим предкам. Божества гончаров по своему происхождению считались древнее кузнецов и шаманов.
Как говорит ученый- этнограф Е.Н. Романова:
«Триада «горшеня-кузнец-шаман» моделировала программу жизни людей на земле, где гончар лепил мир, кузнец выковывал космическую модель мира из железа, а шаман одухотворял. При этом считалось, что предок-создатель горшени старше предков кузнеца и шамана, потому кузнецы с нескрываемым почтением называли горшеню » а5аспыт», то есть » старшая» Собранные А.А. Саввиным в 1940-х годах материалы по гончарству якутов подтверждают мысль о сакральности ремесла».
Поэтому неудивительно, что сегодня на волне интереса к истокам, возрождается это древнее ремесло. В улусах республики много месторождений самой разной глины. Есть отдельные мастера-любители, художники и небольшие цеха, где лепят и обжигают самые разные изделия из глины: статуэтки, малые скульптурные формы, утварь и посуда.
И вот с целью объединить эти творческие силы торгово-производственная компания «Камелек» организовала первую выставку керамистов- энтузиастов Республики Саха (Якутия). Прошла она в местности Ус хатын на территории тусулгэ компании » Камелек » В ней приняли участие мастера из разных уголков нашей республики.
Выставку посетили гости ысыаха Туймаады и члены официальной делегации г. Санкт- Петербурга, а также представители знаменитого Императорского фарфорового завода (г. Санкт-Петербург).
Помимо выставки, керамисты – энтузиасты провели разные мастер- классы для всех желающих.
Это была самая интересная часть выставки. Слушатели мастер- классов вылепили из послушной и пластичной глины свои авторские изделия. В цехах компании «Камелек» эти изделия прошли профессиональный обжиг по всем правилам, поэтому каждый смог унести домой своё уникальное авторское изделие.
Также по окончании выставки решили создать Ассоциацию керамистов- энтузиастов. Директор компании Камелек Ольга Григорьева избрана сопредседателем.
Участники выставки:
Тавакалова Лариса Ефимовна – Намский улус,
Огонерова Анастасия — Якутск,
Матвеева Ульяна- Таттинский улус,
Бурнашева Октябрина с ученицами– ЯХУ,
Константинова Антонина –УстьАлданский улус
Капитонова Инга – с. Хатассы,
Васильева Сардана, Тимофеева Уйгулана,Титова Светлана
получили благодарственные письма от Окружной администрации города Якутска и от Торгово-производственной компании «Камелек».
Ну, а самое главное «Камелек» положил начало новому делу объединения и возрождению ремесла ручной керамики. Ведь «туой»- по якутски » пой, воспевай». Застывшая музыка, мелодия глины- это красота, память и сакральность.
«Камелек» возрождает якутскую керамику- аутентичную, первозданную.
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