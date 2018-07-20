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20 июля 2018, 11:23
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В Якутии прошла первая выставка керамистов-энтузиастов

Керамика — едва ли не древнейшее прикладное ремесло всего человечества. На территории Якутии этнографы-историки находили факты, подтверждающие то,что гончарное ремесло было известно нашим предкам. Божества гончаров по своему происхождению считались древнее кузнецов и шаманов.

Как говорит ученый- этнограф Е.Н. Романова:

  «Триада «горшеня-кузнец-шаман» моделировала программу жизни людей на земле, где гончар лепил мир, кузнец выковывал космическую модель мира из железа, а шаман одухотворял. При этом считалось, что предок-создатель горшени старше предков кузнеца и шамана, потому кузнецы с нескрываемым почтением называли горшеню » а5аспыт», то есть » старшая» Собранные А.А. Саввиным в 1940-х годах материалы  по гончарству якутов подтверждают мысль о сакральности ремесла».

Поэтому неудивительно, что сегодня на волне интереса к истокам, возрождается это древнее ремесло. В улусах республики много месторождений самой разной глины. Есть отдельные мастера-любители, художники и небольшие цеха, где лепят и обжигают самые разные изделия из глины: статуэтки, малые скульптурные формы, утварь и посуда.

И вот с целью объединить эти творческие силы торгово-производственная компания «Камелек» организовала  первую выставку керамистов- энтузиастов Республики Саха (Якутия). Прошла она в местности Ус хатын на территории тусулгэ компании » Камелек » В ней приняли участие мастера из разных уголков нашей республики.

Выставку посетили гости ысыаха Туймаады и члены официальной делегации г.  Санкт- Петербурга, а также представители знаменитого Императорского фарфорового завода (г. Санкт-Петербург).

Помимо выставки, керамисты – энтузиасты провели разные мастер- классы для всех желающих.

Это была самая интересная часть выставки. Слушатели мастер- классов вылепили из послушной и пластичной глины свои авторские изделия. В цехах компании «Камелек» эти изделия прошли профессиональный обжиг по всем правилам, поэтому каждый смог унести домой своё уникальное авторское изделие.

Также по окончании выставки решили создать Ассоциацию керамистов- энтузиастов. Директор компании Камелек Ольга Григорьева избрана сопредседателем.

Участники выставки:

Тавакалова Лариса Ефимовна – Намский улус,

Огонерова Анастасия  — Якутск,

Матвеева Ульяна- Таттинский улус,

Бурнашева Октябрина с ученицами– ЯХУ,

Константинова Антонина  –УстьАлданский улус

Капитонова Инга  – с. Хатассы,

Васильева Сардана, Тимофеева Уйгулана,Титова Светлана

получили благодарственные письма от Окружной администрации города Якутска и от Торгово-производственной компании «Камелек».

Ну, а самое главное «Камелек» положил начало новому делу объединения и возрождению ремесла ручной керамики.  Ведь «туой»- по якутски » пой, воспевай». Застывшая музыка, мелодия глины- это красота, память и сакральность.

«Камелек» возрождает якутскую керамику- аутентичную, первозданную.

 

Источник: Торгово-производственная компания «Камелек».
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