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В Якутии прошел веломарафон «Тур де Хангаласс»

Большой по своему размаху веломарафон «Тур де Хангаласс 2017» прошел в минувшее воскресенье в Хангаласском районе Якутии, где приняли участие лучшие велоспортсмены республики, в том числе из отдаленных улусов и городов, сообщает велоклуб Якутска. Первый тур проходил в 2015 году от Покровска до памятника Орлу и обратно, второй в 2016 году от памятника Орлу до Мохсоголоха, потом переправа и до Кулулуура.

На уже третий ежегодный старт, организованный администрацией Хангаласского района при поддержке Федерации велоспорта РС(Я) и магазином «Columbia», вышло 30 спортсменов, в том числе 20 мужчин, четыре ветерана, четыре юниора и две девушки. Среди участников были, как профильные спортсмены, так и из других дисциплин – лыжники, легкоатлеты, пловцы, борцы, боксеры и т.д. Велоспорт полезен для всех, так как укрепляет связки и тренирует выносливость.

Велогонка проводилась в два этапа: первый – от границы Хангаласского района у памятника Орлу до Бестяха (66км) с заездом в ближайшие деревни, второй – от Бестяха до Еланки (56 км). Так как велогонка с этого года входит в таблицу «Кросс-кантри» официального рейтинга Федерации велоспорта республики, оргкомитет ввел ограничение по типу велосипеда – велосипед должен был быть только кросс-кантри, что понравилось всем участникам.

Чтобы хоть как-то разогнать смог от лесных пожаров, погода сжалилась и добавила в соревнование дождя, что пришлось очень кстати – в такую погоду требуется пить меньше воды. Были и те велосипедисты, которые захотели читернуть немножечко, одев «сликовую» (лысую) резину на первом этапе велогонки, который состоял на 80% из асфальта, но те 20% пересеченки создали для любителей лысой резины кучу падений, порванной одежды, синяков и сходов с дистанции. Благо обошлось без серьезных травм. Так как «слики» прерогатива шоссейных гонок, оргкомитет думает над их запретом и корректировки ширины покрышек в будущих кросс-кантри гонках, что повысит безопасность на дороге и снизит количество обидного схода с дистанции среди велосипедистов.

На 8 км первого этапа ушли в отрыв Игорь Петров, Андрей Попов, Петр Севастьянов, Анатолий Громов и ветеран Валерий Кривошапкин. Несмотря на относительно низкую крейсерскую скорость до финиша первого этапа им удалось сохранить лидерство, оторвавшись от ближайших преследователей на 13 минут. Следом пришли Егор Иванов, Николай Кучутов, Эрнест Иванов и остальные. Первый этап прошел относительно быстро и скучно, так как дорога была, в основном, по асфальту.

Самая жара началась на втором этапе, который преимущественно состоял из грязи, луж и щебенки, что более менее искусственно походило на кросс-кантри (пересеченную местность), добавляли куража подъемы. Со старта ушел в отрыв Андрей Попов. Догоняющий пелотон сформировался из Игоря Петрова, Анатолия Громова, Валерия Кривошапкина, Петра Севастьянова, Егора Иванова, к ним присоединились два мощных юниора Афанасий Олесов и Марк Иванов, который в какой-то момент сделал отрыв и до последних 10 км держался на второй позиции. У Андрея Попова на середине трассы гонки произошла техническая поломка с задним колесом и цепью, с которыми он потерял десять минут ценного времени. Ближе к финишу совершили отрыв Петр Севастьянов, у которого открылось второе дыхание, и Валерий Кривошапкин. За третье место среди мужчин боролись Анатолий Громов и Игорь Петров. «Перед самым финишем мне удалось совершить отрыв от Игоря примерно на 20 секунд. Там было очень много грязи, постоянно заносило, потом мимо по траве пролетел Игорь, я спешился, побежал с велосипедом на плече до травы и тоже так спустился до финиша. Не всегда физическая форма решает, смекалку тоже надо иметь», — рассказал четвертый финишер гонки Анатолий Громов. Остальные участники приехали с 20-минутным отставанием от первого места.

По итогам гонки первое место среди мужчин взял Андрей Попов со временем 4ч44м47сек, второе Петр Севастьянов – 4ч53м03сек, третье Игорь Петров – 4ч59м19сек. Среди ветеранов первое место Валерий Кривошапкин – 4ч51мин57сек, второе Егор Иванов – 5ч17м56сек, третье Алексей Курнев – 5ч32м58сек. Лучшим юниором оказался Афанасий Олесов – 2ч56м18сек (только второй этап), вторым Марк Иванов – 2ч56м57сек. Прекрасную половину человечества на этой гонки возглавила многократная чемпионка республики по велогонкам Ия Панова – 3ч29м10сек (только второй этап), второе Лариса Кривошапкина  — 3ч46м09сек).

Таким образом, гонка прошла интересной и захватывающей. Оргкомитет выражает благодарность всем участникам, болельщикам, гостям, фотографам, врачам, полицейским, задействованным на мероприятии, благодаря чему соревнование превратилось в праздник здорового образа и спорта. В ближайшее время в Якутске состоятся шоссейные велогонки по командной разделке и чемпионат республики по шоссейному веломарафону.

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Источник: Велоклуб Якутска
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