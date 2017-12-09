В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших

8 декабря около 20 ч.50 мин. в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о ДТП на 39-м километре Федеральной автодороги «Колыма» с участием автомашин «КамАЗ-5320» и «УАЗ-220627». В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. По предварительным данным, в центральную районную больницу с. Майя доставлено трое пострадавших: водитель автомашины «КамАЗ» и двое пассажиров «УАЗа».

После тушения огня и его локализации в салоне автомобиля «УАЗ» обнаружено 5 обгоревших трупов.

На месте происшествия работает следственно –оперативная группа, которую воглавляет заместитель министра-начальник Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) Александр Лукин. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

Следственные действия на месте происшествия продолжаются.