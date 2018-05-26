В Якутии произошло смертельное опрокидывание трактора

26 мая около 9 часов утра водитель 1978 года рождения управляя трактором «Вейтуо», без регистрационного знака, на 47 километре автодороги местного значения Амга-Сулгача двигаясь со стороны с. Абага в сторону с. Мяндиги Амгинского района, при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части на правую сторону дороги по ходу движения и допустил опрокидывание транспортного средcтва.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.