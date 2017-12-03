В Якутии произошло пять пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 декабря 2017 г. в 02.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный магазин на улице 10 лет Якутии города Алдан. К моменту прибытия пожарного подразделения был виден дым, открытый огонь. В результате пожара огнем повреждено помещение в магазине по всей площади 10 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

02 декабря 2017 г. в 03.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в котельной на улице Константинова с.Огородтах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через 5 минут горела стена котельной с внутренней стороны. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок котельной на площади 12 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

02 декабря 2017 г. в 07.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Интернациональная города Ленск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж изнутри по всей площади. В результате пожара огнем поврежден автомобиль «Nissan QASHQAI» по всей площади 6 кв.м. и гараж изнутри по всей площади 40 кв.м. Общая площадь составила 46 кв.м. Пожарными спасены частный гараж и рядом стоящий жилой дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

02 декабря 2017 г. в 07.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Можайского в городе Якутск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через 4 минуты был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стены на общей площади 15 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен магазин.

02 декабря 2017 г. в 10.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже в мкр.Надежный города Удачный. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены стена, потолок гаража на площади 6 кв.м. и автомобиль «Toyota Land Cruiser» на площади 1 кв.м. Общая площадь составила 7 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!