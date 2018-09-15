В Якутии произошло два пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

14 сентября 2018 г. в 12.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Вилюйский переулок в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена автомашина по всей площади и полы гаража на площади 5 кв.м. Общая площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 сентября 2018 г. в 16.37 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Окоёмова в с. Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 4 минуты горела веранда открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена веранда квартиры по всей площади. Общая площадь составила 10 кв.м. Пожарными спасен 4-х квартирный жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!