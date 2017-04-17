В Якутии произошло два пожара

16 апреля 2017 года в 16.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Фурманова в г.Ленск. В результате пожара гараж и автомашина «Тойота» были повреждены огнем на общей площади 34,1 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.

16 апреля 2017 года в 21.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в автомашине ГАЗ на ул. Лесная в п.Кысыл-Сыр Намского района. В результате пожара огнем на площади 1,5 кв.м. был поврежден отсек двигателя машины. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки автомашины. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!