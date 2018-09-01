В Якутии произошло четыре пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

31 августа 2018 г. в 02.11 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Дежнева в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горел частный дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный дом по всей площади 49 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

31 августа 2018 г. в 03.08 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном расселенном доме на улице Ю.Якутская г.Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем поврежден расселенный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

31 августа 2018 г. в 03.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят дома в п.Сер.Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горело бесхозное строение. В результате пожара огнем повреждены бесхозное строение и кровля жилого дома. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

31 августа 2018 г. в 18.03 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частного гаража на ул. К.Элляя г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена стена снаружи, потолочное перекрытие внутри частного гаража на площади 15 кв.м., бесхозное строение по всей площади 8 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина предположительно — детская шалость. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!