В Якутии произошло четыре пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 марта 2018 г. в 00.49 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Юбилейная п.Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты было задымление в подъезде. В результате пожара в одной из квартир огнем повреждены пол, стена и мебель. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем при курении. Виновный и ущерб устанавливается.

01 марта 2018 г. в 07.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на переулке Татьянин п.Захаровка ГО Жатай г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 4 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.

01 марта 2018 г. в 19.59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на Х.Юряхском шоссе ДСК Юбилейный г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом и веранда. Общая площадь пожара составила 46 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.

01 марта 2018 г. в 21.21 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Корцевая с.Арылах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 20 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.