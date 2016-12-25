В Якутии произошло 9 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

24 декабря в 03.02 на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кальвица. Через три минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из подъезда шел дым. В результате пожара огнем поврежден диван и матрац в квартире на площади 6 кв.м. Причина виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными эвакуировано 10 человек, спасен жилой дом.

В 05.29. на пульт службы «01» г. Якутск поступило сообщение о возгорание в частном автомобиле «Toyota Vista Ardeo» на ул. 50 лет Советской Армии. К моменту прибытия пожарных – через семь минут после поступления вызова горел автомобиль по всей площади. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Общая площадь пожара – 4 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Ущерб устанавливается.

В 07.05. на пульт службы «01» Томпонского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Охлопкова п. Хандыга. Через две минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова. В результате пожара огнем поврежден дверной проем в квартире на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен дом.

В 07.11. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле «Toyota Caldina» на ул. Кузьмина. Через девять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел отсек двигателя. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя автомобиля на площади – 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Ущерб устанавливается.

В 07.45. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле «Toyota Sprinter Carib» на переулке Солнечный микрорайона Марха. Через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел отсек двигателя. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя автомобиля на площади – 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Ущерб устанавливается.

В 17.34. на пульт службы «01» г. Ленска поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле «ГАЗ 3110» на ул. 2-я Транспортная. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел автомобиль. В результате пожара автомобиль поврежден на площади – 10 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

В 17.47. на пульт службы «01» Оймяконского района поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Энергетический проезд п. Усть-Нера. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 2 кв.м. Причина виновник и ущерб устанавливаются.

В 18.23. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Озерная. Через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади и утеплитель гаража. Общая площадь пожара – 25 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового конвектора. Ущерб устанавливается.

В 21.35. на пульт службы «01» г. Алдан поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Гагарина. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и два автомобиля по всей площади. Общая площадь пожара — 40кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен рядом стоящий частный гараж.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов! Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках! Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).