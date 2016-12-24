В Якутии произошло 8 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

с.Одей, Нюрбинский район. 22 декабря в 23.41 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной автомашине на 717-м километре ФАД «Вилюй». В результате пожара автомашина была повреждена огнем по всей площади. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

с.Намцы, Намский район. 22 декабря в 23.51 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном хотоне на ул. Кэскиль. В результате пожара хотон был поврежден огнем на площади 12 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

п.Накын, Нюрбинский район. 23 декабря в 02.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в грузовой автомашине, в результате пожара огнем была повреждена кабина автомашины на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

с.Куокуку, Сунтарский район. 23 декабря в 02.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Октябрьская. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли 2 рядом стоящих частных дома и 2 автомашины от уничтожения огнем. В результате пожара огнем была повреждена стена внутри гаража на площади 15 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара была задействована добровольная пожарная команда села Куокуку.

п.Хандыга, Томпонский район. 23 декабря в 12.01 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании емкости для жидкости на ул. Кычкина. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли 2 рядом стоящие емкости от уничтожения огнем. В результате пожара огнем была повреждена одна емкость. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

г.Якутск. 23 декабря в 17.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на 7-м километре Покровского тракта. В результате пожара гараж был поврежден огнем по всей площади. Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

г.Якутск. 23 декабря в 17.35 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной автомашине на ул.Жорницкого. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли автомашину от уничтожения огнем. В результате пожара огнем был поврежден отсек двигателя автомашины на площади 1 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки в двигателе. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

г.Ленск. 23 декабря в 20.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Чернышевского. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли дом от уничтожения огнем. В результате пожара огнем была повреждена стена внутри дома на площади 3 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электросчетчика. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!