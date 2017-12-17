В Якутии произошло 8 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 декабря 2017 г. в 00.06 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Якутская в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из подъезда шел дым. В результате пожара огнем поврежден тамбур, потолочное перекрытие на общей площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

16 декабря 2017 г. в 09.15 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Н. Алексеева в с. Батагай Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж и 5 ед. техникипо всей площади. Общая площадь 144 кв.м. Пожарными спасено 2 рядом стоящих строения. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

16 декабря 2017 г. в 15.10 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит сарай на улице Ленина в с. Сунтары Сунтарском районе. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел сарай. В результате пожара огнем повреждена стена кровля на площади 30 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

16 декабря 2017 г. в 15.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в автосервисе на улице Красильникова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела стена. В результате пожара огнем повреждена стена на на площади 1 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

16 декабря 2017 г. в 17.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Уваровского в с. Жиганск Жиганского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минут горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж изнутри на площади 12 кв.м. Пожарными спасен автомобиль. Причина предположительно неосторожное обращение с отопительной печью. Виновник, ущерб устанавливается.

16 декабря 2017 г. в 18.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частных гаражах в п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горели гаражи. В результате пожара огнем повреждены 3 гаража, стены гаража, ворота, деревянный надстрой на площади 30 кв.м. Общая площадь 65 кв.м. Спасено 3 ед. техники. Причина предположительно несоблюдение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Виновник, ущерб устанавливается.

16 декабря 2017 г. в 21.02 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит гаражный бокс на улице Жалейкина в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гаражный бокс. В результате пожара огнем поврежден гаражный бокс по всей площади 1500 кв.м. Пожарными спасено рядом стоящее кафе. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

16 декабря 2017 г. в 22.15 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре на даче на улице Северная в п. Мохсоголлох Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела дача. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади 30 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!