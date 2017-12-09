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9 декабря 2017, 8:50
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В Якутии произошло 8 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 декабря 2017 г. в 00.28 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на пр.Ленинградский города Мирный. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты горела кровля дома. В результате пожара огнем поврежден дом внутри на площади 20 кв.м. и кровля дома на площади 8 кв.м. Общая площадь составила 28 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 03.37 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж в с.Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль «Toyota Vista» по всей площади. Общая площадь 35 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 03.59 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на С.Ламутского п.Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты из окна дома был виден дым. В результате пожара огнем поврежден пол и потолочное перекрытие в одной из квартир на площади 4 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности. Виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 05.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит не жилой дом на улице Октябрьская с.Тымпы Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горел дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь составила 63 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 05.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Пушкина города Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля гаража по всей площади. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль «Suzuki Escudo» по всей площади. Общая площадь 20 кв.м. Пожарными спасено рядом стоящее строение. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 06.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Манчурина с.Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж внутри и автомобиль «Toyota Corolla» по всей площади. Общая площадь составила 35 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 19.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Строда ГО Жатай г.Якутск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждены мебель, потолочное перекрытие на общей площади 4 кв.м. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 22.45 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Чусовская г.Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горел дом. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие внутри на общей площади 50 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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