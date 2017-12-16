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16 декабря 2017, 10:33
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В Якутии произошло 7 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 декабря 2017 г. в 03.20 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Лукина в городе Покровск Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел пожар. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри, автомобиль по всей площади 30 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

15 декабря 2017 г. в 06.51 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на Покровском тракте в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты был виден дым из гаража. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 32 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил противопожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновник, ущерб устанавливается.

15 декабря 2017 г. в 09.06 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на Маганском тракте СОТ «Эрэл» в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из под кровли дачи был виден дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 6кв.м. Пожарными спасена дача. Причина предположительно несоблюдение правил противопожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливается.

15 декабря 2017 г. в 13.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по проспекту Геологов в городе Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения по внешним признакам ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждены электрощиты, распределительная коробка на площади 2 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

15 декабря 2017 г. в 19.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Чарангская в селе Мугудай Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены дом, пристрой по всей площади 100 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

15 декабря 2017 г. в 21.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Эвенкийская в городе Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня внутри по всей площади 15 кв.м. Спасены рядом стоящий жилой дом и гараж. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

15 декабря 2017 г. в 23.32 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит 2-этажное дощатое строение на улице Автомобилистов в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения был виден дым из строения. В результате пожара огнем повреждены стена, кровля на общей площади 10 кв.м.. Причина предположительно несоблюдение правил противопожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновник хозяин, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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