В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

27 декабря на пульт службы «01» Кобяйского района поступило заявление о пожаре в охотничьей избе на участке «Сиирээки» в 25 километрах от с. Ситта. В результате пожара изба повреждена по всей площади. Общая площадь пожара — 16 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на «01» о данном пожаре не поступал. Пожарные подразделения не привлекались.

В 04.45. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. 50 лет Советской Армии. Через восемь минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль «Toyota RAV4» по всей площади. Общая площадь пожара — 24 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

В 05.25. на пульт службы «01» г. Нерюнгри поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ю. Якутская. Через пять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия было задымление в квартире. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными эвакуировано 6 человек, спасен дом.

В 16.27. на пульт службы «01» г. Мирный поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ленинградская. Через пять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждено помещение общего пользования на общей площади 25 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено четыре человека, эвакуировано 10 человек и спасен дом.

В 20.40. на пульт службы «01» М. Кангаласского района поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Тимофеева с. Техтюр. Через четыре минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия гараж горел по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж, автомобиль «Toyota Corolla Spacio» и трактор «XINGTAI-220» по всей площади. Общая площадь пожара — 25 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасено рядом стоящее строение.

В 22.10. на пульт службы «01» Томпонского района поступило сообщение о пожаре в частном строение технического назначения на ул. Энергетиков п. Хандыга. Через пять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горела кровля строения. В результате пожара кровля повреждена по всей площади. Общая площадь пожара — 48 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Пожарными спасено строение.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов! Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках! Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).