В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 декабря 2018 г вечером на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный жилой дом на улице Кэнтикский села Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 3 минуты по внешним признакам ничего не было. В результате пожара огнем повреждена стена и потолок на площади 10 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен 2-хэтажный жилой дом.

08 декабря 2018 г. в 02.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит склад в городе Среднеколымск Среднеколымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 2 минуты горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение внутри по всей площади. Общая площадь пожара 200 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

08 декабря 2018 г. 01.50 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 8-и квартирном жилом доме на улице Комарова города Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден сильный дым и открытый огонь с окна. В результате пожара огнем повреждены пол, стены в одной квартире на площади 20 кв.м. Общая площадь пожара 20 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Спасен 2-хэтажный жилой дом и эвакуировано 8 человек. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2018 г. 02.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Нерюнгринская села Чурапча Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и 2 автомобиля по всей площади. Общая площадь пожара 64 кв.м. Спасены 2 рядом стоящие жилые дома. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2018 г. в 06.14 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре частном гараже на улице Сосновая города Покровск Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара 36 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2018 г. в 07.20 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в столярном цехе на 518 км ФАД «А-360» Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара 100 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!