В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 мая 2018 г. в 02.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят три не жилых помещения и трех этажный каменный жилой дом в поселке Сосновый Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ,через 3 минуты горели строения. В результате пожара огнем повреждено: не жилые помещения на площади 1100 кв.м. и жилой дом на площади 60 кв.м. Общая площадь 1160 кв.м. Предположительная причина поджог. Виновный, ущерб устанавливается.

26 мая 2018 г. в 10.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частный гараж, сарай, кладовка, автомобиль на улице Березовая п. Табага г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели строения. В результате пожара огнем повреждены частный гараж, сарай, кладовка, автомобиль по всей площади. Общая площадь 130 кв.м. Причина ,виновный и ущерб устанавливается.

26 мая 2018 г. в 11.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на 13 км трассы Ленск-Мирный г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела дача. Огнем повреждена дача по всей площади 25 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

26 мая 2018 г. в 11.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом на улице 1-ая Воинская г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. Огнем повреждены мансардный этаж и кровля гаража по всей площади. Общая пл. 80 кв.м. Причина короткое замыкание электрической проводки на вводе в дом. Виновник, ущерб устанавливается.

26 мая 2018 г. в 11.51 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 9-ти этажный дом 1-но подъездный на улице Лермонтова г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел балкон. Огнем повреждено домашнее имущество на балконе и оконная рама на общей пл.5 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновник, ущерб устанавливается.

26 мая 2018 г. в 16.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят три частных гаража и баня деревянная на улице Ключевая мкр. Алексеевск , г. Томмот Алданского района . К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели гаражи и баня. Огнем повреждено: в гаражах 1и 2 стены снаружи, кровля; в гараже 3 кровля; баня по всей площади 12кв.м. Общая пл.70кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!