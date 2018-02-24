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Происшествия
24 февраля 2018, 9:09
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В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

 23 февраля 2018 г. в 01.51 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Солевая в с. Кемпендяй Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

23 февраля 2018 г. в 01.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Трактовая ГО Жатай г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль на общей площади 23 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновный и ущерб устанавливается.

23 февраля 2018 г. в 09.10 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на Покровском тракте Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 4 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

23 февраля 2018 г. в 10.49 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 3-х этажном жилом доме на ул. Г.Попова с.Майя Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из подъезда было видно задымление. В результате пожара огнем повреждена стена, пол и потолок одной из квартир  на площади 15 кв.м. Причина предположительно детская шалость. Виновный и ущерб устанавливается.

23 февраля 2018 г. в 12.06 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Челюскина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом и веранда по всей площади. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

23 февраля 2018 г. в 21.43 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре жилого балка на ул.Транспортная в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден балок по всей площади 12 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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