В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 декабря 2017 г. в 01.52 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Крупской в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади, кровля дома на площади 4 кв.м. и веранда на площади 6 кв.м. Общая площадь 40 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

08 декабря 2017 г. в 03.18 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Каландаришвили в с. Хатассы г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел частный гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади, а\м на площади 4 кв.м. Общая площадь 28 кв.м. Причина предположительно НППБ при устройстве и эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливаются.

09 декабря 2017 г. в 03.28 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит баня на Хатын-Юряхском шоссе на улице Центральная в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждены: баня, сарай, кладовка по всей площади. Общая площадь 60 кв.м. Причина НППБ при устройстве и эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливаются.

09 декабря 2017 г. в 04.25 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Кытыл в с. Чериктей Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и 2 автомобиля. Общая площадь 49 кв.м. Причина НППБ при устройстве и эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 декабря 2017 г. в 23.04 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Котенко в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут с окон 1-го этажа шел дым. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 10 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 декабря 2017 г. в 23.08 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Олега Кошевого в мкрн. Марха г. Якутск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 6 кв.м. Причина НППБ при устройстве и эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!