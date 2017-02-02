В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

1 февраля 2017

с. Сунтар Сунтарский район. В 03.14. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. Хонулаах. Спустя пять минут пожарные расчеты прибыли на место горела кровля дома. Огнем повреждено чердачное помещение и кровля на общей площади 21 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен частный дом.

г. Мирный, ул. Ленина. В 09.33. на пульт «01» поступило сообщение с ул. Ленина о возгорание в помещение технического назначения. На момент прибытия пожарных расчетов было сильное задымление в помещение. В результате пожара частично повреждены электрические кабеля. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

г. Якутск. В 09.58. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на 13 км. Намского тракта в СОТ «Россиянин». На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади, также частично поврежден огнём 2-ой этаж дома. По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

г. Якутск, Хатын — Юряхское шоссе. На 1-ой дамбе произошел пожар в частном гараже. Вызов о пожаре поступил на пульт «01» в 10.16., на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади, также огнём повреждены автомашина «Нива» по всей площади и частично моторный отсек автомашины «Nissan-Tino» на площади 1,5 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за аварийного процесса электрооборудования в моторном отсеке автомашины «Nissan-Tino». Виновник и ущерб устанавливаются.

г. Якутск, ул. Автодорожная. На пульт «01» в 14.54. поступило сообщение о пожаре в частном гараже. Спустя две минуты пожарные прибыли на место из-под кровли гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 3 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при огневых работах. Ущерба нет. Спасено три автомашины.

п. Юрюнг–Хая Анабарский район. Днем на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на ул. Алроса. На момент прибытия пожарных малочисленной пожарной части №2 государственного бюджетного учреждения «Государственная противопожарная служба РС (Я)» выяснилось, что во дворе дома при перекачке топлива с бензовоза на базе автомобиля «Урал» в рядом стоящую емкость произошел хлопок. Для охлаждения цистерны, в которой произошло горение остатка топлива, и недопущения дальнейшего пожара был подан генератор пены средней кратности (ГПС-600). Имеются пострадавшие. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!