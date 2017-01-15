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Происшествия
15 января 2017, 11:14
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В Якутии произошло 6 пожаров

пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

г.Нюрба. 14 января в 00.11 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в строении технического назначения на ул.Ойунского. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли 2 рядом стоящих строения. В результате пожара огнем были повреждены стена и потолок строения на площади 12 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

г.Якутск. 14 января в 06.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Крупской. В результате пожара гараж и 2 автомашины были повреждены огнем по всей площади, пожарным удалось спасти от огня 2 рядом стоящих строения. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

г.Ленск. 14 января в 08.32 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на проспекте Дружбы. В результате пожара гараж и 1 автомашина были повреждены огнем по всей площади, пожарным удалось спасти от огня рядом стоящие жилой дом и баню. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

г.Якутск. 14 января в 16.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме и гараже в переулке Светлый. В результате пожара огнем по всей площади были повреждены гараж и 1 автомашина, также на площади 20 кв.м. пламенем были повреждены утеплитель стены дома на первом и втором этажах. Пожарным удалось спасти дом от уничтожения огнем. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

г.Алдан. 14 января в 18.07 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже и бане на ул. Комарова. В результате пожара огнем по всей площади были повреждены гараж, баня и 1 автомашина. Пожарным удалось спасти рядом стоящий жилой дом. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

с.Намцы, Намский район. 14 января в 22.50 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Кондинского. В результате пожара огнем по всей площади были повреждены гараж и 1 автомашина. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при применении электрогирлянд и использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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