В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 июня 2017 года в 18.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Речевая 10 километр Покровский тракт г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горело строение. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие внутри дома. Общая площадь пожара — 48 кв.м. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

14 июня 2017 года в 11.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Березовая г. Олекминска Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горело чердачное помещение. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение на площади 336 кв. м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 12.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в строение на 106 километре Ленского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, строение горело по всей площади. В результате пожара строение повреждено на площади 48 кв.м. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

В 15.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в автомобиле на ул. Комсомольская г. Мирный Мирнинского района. Через шесть минут прибыло пожарное подразделение, к моменту прибытия горел автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара – 8 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Виновник и ущерб устанавливаются.

В 18.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на складе овощи-фрукты на ул. Труда г. Якутска. Через семь минут прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля и товарно-материальные ценности на общей площади 200 кв.м. Предположительно причиной пожар явилось короткое замыкание электропроводки в щитовой. Виновник, ущерб устанавливается. Огнеборцами спасено здание и складские помещения.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;+

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».