В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

12 июня 2017 года в 00.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме ул. Ленина г. Алдана Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, горел подъезд и кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля и два этажа одного подъезда. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 03.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Бертина г. Алдана Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горела квартира. В результате пожара огнем повреждена не жилая квартира изнутри и кровля на площади — 52 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

В 03.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Бертина г. Алдана Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, горела квартира и кровля по всей площади. В результате пожара огнем повреждена кровля жилого дома, потолочное перекрытие и квартира. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 04.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пролетарская г. Алдана Алданского района. Через две минуты прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горела кровля. В результате пожара кровля повреждена на площади 40 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен дом.

В 19.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Мира г. Удачный Мирнинского района. Через четыре минуты прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия из-под кровли дома и из подъезда шел дым. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;+

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».