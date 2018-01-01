В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

31 декабря 2017 г. в 10.01 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Октябрьская с.Мугудай Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 82,5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

31 декабря 2017 г. в 11.24 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на Покровском тракте в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены полы на площади 3 кв.м. Пожарными спасено строение. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

31 декабря 2017 г. в 13.22 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит кооперативный гараж на улице Северная мкр. Жатай города Якутск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут горят ворота гаража. В результате пожара огнем повреждены ворота на площади 5 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливается.

31 декабря 2017 г. в 20.36 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Пионерская в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из строения был виден дом. В результате пожара огнем повреждены стены, полы и потолочное перекрытие в кв.11,25. Общая площадь составила 26 кв.м. Спасен жилой дом. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновник, ущерб устанавливается.

31 декабря 2017 г. в 23.09 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул.Свидерского г.Вилюйска Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через шесть минут горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади. Общая площадь 12 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается. Виновник, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!