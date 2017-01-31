В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

30 января 2017 г. в 01.34. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре на ул. Магистральная в п. Нижний Куранах Алданского района. К моменту прибытия огнеборцев – через пять минуты после поступления вызова о пожаре, горела кровля частных гаражей. В результате пожара огнем повреждены два гаража, автомобиль «Nissan Note» на общей площади 48 кв. м., а также кровля пяти гаражей на общей площади 52 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасены расположенный рядом жилой дом, магазин и 4 автомобиля.

30 января 2017 года в 09.25 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Ленина в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия огнеборцев – через пять минуты после поступления вызова о пожаре, из гаража шел дым. Огнем поврежден гараж внутри на площади 8 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Предполагаемый виновник — хозяин. Ущерб устанавливается. Пожарными спасены частный гараж и автомобиль.

30 января 2017 года в 12.53 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном курятнике на ул. Байкалова в п. Алмазный Мирнинского района. На момент прибытия огнеборцев — через две минуты после поступления вызова о пожаре, горело строение. Огнем повреждены стены в курятнике на площади 4 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Виновник и ущерб устанавливаются.

30 января 2017 года в 17.27 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме с пристроем на ул. Березовая в с. Намцы Намского района. На момент прибытия огнеборцев — через три минуты после поступления вызова о пожаре, горел частный дом. Огнем поврежден частный дом с пристроем и террасой по всей площади. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!