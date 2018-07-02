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2 июля 2018, 9:42
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В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

 01 июля 2018 г. 12.46  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице 2-ая Пристанская в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади. Общая  площадь 77 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

 01 июля 2018 г. 14.26  на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Ефимова в п. Белая Гора Абыйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Общая  площадь 1200 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновник хозяин, ущерб устанавливается.

 01 июля 2018 г. 20.12  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит производственный цех по изготовлению тротуарной плитки на Объездном щоссе в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение и пристрой по всей площади. Общая площадь 220 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

 01 июля 2018 г. 22.08  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Ниссан-Ринекса» в с. Кердем Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем повреждена а/м на площади 3 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновник,  ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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