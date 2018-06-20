В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 июня 2018 г. в 01.12. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частной бане на ул. Покрышкина г. Якутска. К моменту прибытия пожарного подразделения, горело строение. В результате пожара огнем повреждены баня и кладовка по всей площади. Общая площадь пожара — 46 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Ущерб устанавливается.

19 июня 2018 г. в 02.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на 3 километре Вилюйского тракта г. Якутска. К моменту прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 5 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание в гараже. Ущерб устанавливается.

19 июня 2018 г. в 03.04. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здание на ул. Новая п. Н.Куранах Алданского района. К моменту прибытия пожарных подразделений – через три минуты, горела кровля здания. В результате пожара огнем повреждено: кровля и потолочное перекрытие на общей площади 100 кв.м. Причина виновный и ущерб устанавливаются. Пожарными спасено здание.

19 июня 2018 г. в 20.56. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Красных зорь п. Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия пожарных подразделений – через шесть минут, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение на площади 10 кв.м. Причина виновный и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!