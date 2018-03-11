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11 марта 2018, 9:17
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В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 марта 2018 г. в 00.40 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в строительном вагончике на улице 50 лет Советской Армии в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел вагончик. В результате пожара огнем поврежден вагончик внутри по всей площади. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

 10 марта 2018 г. в 01.31 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частный дом и гараж на улице Колхозная в с.Партизан Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади, 2 единицы техники, дом изнутри на площади 35 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электроприборов. Виновный и ущерб устанавливается.

 10 марта 2018 г. в 05.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на пер.Парковая с.Дая Амга Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и 2 единицы техники на общей площади 42 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

 10 марта 2018 г. в 21.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Иреляхская города Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное перекрытие на площади 5 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки на вводе. Виновный и ущерб устанавливается.

 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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