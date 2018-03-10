В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 марта 2018 г. в 01.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хквартирном частном доме на улице Очиченко в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем повреждена комната в одной из квартир на площади 20 кв.м. Спасен жилой дом. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный хозяин, ущерб устанавливается.

09 марта 2018 г. в 02.19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частная дача, гараж и 2 автомобиля в городе Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели строения. В результате пожара огнем повреждены дача, гараж, теплица, 2 единицы техники на общей площади 56 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

09 марта 2018 г. в 02.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лонгинова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена дома на площади 5 кв.м. и потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. Общая площадь 15 кв.м. Спасен жилой дом. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный хозяин, ущерб устанавливается.

09 марта 2018 г. в 05.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Чернышевского в городе Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!