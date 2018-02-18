В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 февраля 2018 г. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на автомобильной дороге Амга-Нижний Бестях. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль «Toyota Hiace» по всей площади. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

16 февраля 2018 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре автомобиля на Вилюйском тракте в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кабина автомобиля. В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля на площади 5 кв.м. Пожарными спасен автомобиль. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновный и ущерб устанавливается.

17 февраля 2018 г. в 11.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на ул. Набережная с.Тит-Ары Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль на общей площади 81 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновный и ущерб устанавливается.

17 февраля 2018 г. в 23.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на ул. Ленина г.Ленска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение на площади 1 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!