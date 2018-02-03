В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 января 2018 в 01.11 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит арочный гараж на улице Космонавтов в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена. Общая площадь составила 50 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в гараже. Виновный и ущерб устанавливается.

02 января 2018 в 02.33 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Чернышевского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль «Mazda Familia» по всей площади. Общая площадь составила 25 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электроприборов. Виновный и ущерб устанавливается.

02 января 2018 в 04.57 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горят кооперативные гаражи на ул.Можайского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем поврежден один из гаражей внутри по всей площади и автомобиль «Suzuki Grand Vitara». Общая площадь составила 28 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

02 января 2018 в 14.26 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в арочном гараже на ул. Ключевая п.Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем поврежден утеплитель внутри по всей площади. Общая площадь составила 560 кв.м. Пожарными спасено 8 ед. тех. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!