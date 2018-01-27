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27 января 2018, 8:53
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В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

 Днем 25 января 2018  г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит автобус «ЛИАЗ» в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут горела кабина автобуса. В результате пожара огнем повреждена кабина на общей площади 15 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

 Вечером 25 января 2018  г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на Сергеляхском шоссе в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж внутри. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 24 кв.м. Спасен частный дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный хозяин, ущерб устанавливается.

 26 января 2018  г. в 07.18  в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит 5-тиэтажный жилой дом на ул. Арктика в п. Депутатский Усть-Янского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты был виден дым из квартиры. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 20 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

26 января 2018 г. в 17.20 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Хатынг-Юряхская в с. Даппарай Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж, автомобиль и трактор по всей площади. Общая площадь 72 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной  печи. Виновный хозяин, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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