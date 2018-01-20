В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 января 2018 г. в 11.22 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина «УАЗ-31513» н улице Чапаева в г. Вилюйске Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты горел салон автомашины. В результате пожара огнем поврежден салон авто по всей площади. Общая площадь составила 8 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

19 января 2018 г. в 16.34 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Охлопкова в с. Крест-Кытыл Намского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты горел гараж. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 48 кв.м. Пожарными спасен гараж и автомашина. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроинструмента. Виновный и ущерб устанавливаются.

19 января 2018 г. в 18.50 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина «Сузуки-Свифт» на улице Кулаковского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты из автомашины шел дым. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 1 кв.м. Пожарными спасена автомашина. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновный и ущерб устанавливаются.

19 января 2018 г. в 22.21 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит квартира в жилом доме на проспекте Геологов в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через шесть минут шел дым из квартиры. В результате пожара огнем поврежден диван, домашние вещи на общей площади 3 кв.м. Пожарными спасен 1 человек. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!