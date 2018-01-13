В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 января 2018 г. в 01.09 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на пер.Почтовый с.Тополиное Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь составила 459 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

12 января 2018 г. в 03.26 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Матросова ГО Жатай, г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь составила 42 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 января 2018 г. в 09.39 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Рубиновая Намского тракта города Якутск. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом, гараж и автомобиль «Toyota Corolla» по всей площади. Общая площадь составила 136 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

12 января 2018 г. в 13.10 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в доме на п. С.Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты из подъезда был виден дом. В результате пожара огнем повреждены стены, потолок и бытовая техника на общей площади 2 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. На тушение пожара привлекались 6 ед.тех., 32 человек личного состава.

вГлавное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов.